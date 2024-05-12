樂天桃猿打者嚴宏鈞11日在4局下1次低頭的動作讓統一獅先發投手布雷克懷疑他有偷暗號嫌疑，12日賽前嚴宏鈞嚴正駁斥自己並沒有這個意圖，「這就是我的習慣動作，我只是看本壘板前面而已。你去問中職全部球隊，我的能力幹嘛跟你偷暗號，打不好就打不好。」

4局下桃猿1出局二、三壘有人時，輪到嚴宏鈞打擊，嚴宏鈞在布雷克看完暗號準備投球時有個低頭動作，布雷克當下就先解除投球動作，最後讓嚴宏鈞敲出二壘上空飛球出局，該半局結束後布雷克也有與一壘跑壘指導教練陳彥夆有言語交換。

「這不是很可恥嗎？」談到昨天這次「偷暗號」疑雲，嚴宏鈞還是有些氣憤，「當下一定會不爽，我沒有做的事情，你這樣覺得我當然會不爽，對方捕手會覺得我有在看，那你怎麼不說二壘有在報暗號，我們是打實力的，都沒有再報暗號。」

嚴宏鈞還原當下情況，「可能那時候我準備動作比較慢，投手是高壓式或是洋將身材高大的，他準備要投的時候我會先看地上、本壘板前面，可能前一個打席我對他打安打所以他覺得我偷暗號，但他上禮拜在台南對我們投那麼好，怎麼不說？」

總教練古久保健二也出面為子弟兵緩頰，「如果有偷暗號，應該會打得更好。這就是他的準備動作，頭會先往下再往上，這就是他先天身材條件，對方總教練也知道。」他也提到，去年富邦悍將洋投富藍戈也有講過同樣東西，「但這個是不需要放大的事情，尤其是（眼睛）這個東西。」

古久保健二認為，或許是因為布雷克昨天狀況不是很好，壓力累積才會產生這樣的誤會；而今天桃猿先發捕手改由張閔勛搭配魔神樂，但他強調，不是因為昨天事件才更換捕手。