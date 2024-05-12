鄭姓男子不滿和陳姓男子有財務糾紛，昨日（11日）傍晚竟夥同2友人，租車前往桃園市桃園區潑漆，卻不知陳男早已搬離租屋處，警方獲報組成專案小組追查，發現3人鳥獸散，兵分3路在5小時內於八德、新竹縣市逮到3人，還起出安毒、鋼珠槍等物，依恐嚇、毒品、毀損等罪嫌送辦。

32歲鄭姓男子與陳姓被害人有財務糾紛，因氣憤竟合謀計畫至被害人租屋處潑漆洩憤，於是請32歲王姓友人出面租車，再由鄭男夥同30歲鍾姓友人於11日17時40分許前往潑灑紅色油漆，卻不知被害人早已搬離該處。

警方起獲毒品及鋼珠槍等證物。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

驚方逮捕王姓男子。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

警方接獲報案立即組成專案小組進行追查，發現鄭男及鍾男犯案後逃往新竹地區，車輛則由王男開走。

警方立即兵分多路查緝，員警21時30分先在八德區中華路攔查王男所駕駛的轎車到案，22時許專案人員又於新竹市一家火鍋餐廳將鍾男查緝到案，半小時後專案人員在新竹縣竹北市將鄭男圍捕到案，並於車內起獲安非他命及鋼珠槍、瓦斯瓶等物品，全案依法移請偵辦。

警方嚴正申明，絕不容許任何人以暴力手段解決爭端，違法必定深究嚴辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！