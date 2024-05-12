為因應竹北年輕城市特性，讓社會各角落各年齡層的偉大母親被看見，竹北市公所特於今年修改表揚辦法，包含取消年齡限制、增加身障單位提名，並以媽媽的幸福日為主題，表揚41位模範母親，其中曾馬梅碧女士、李黃木英女士更同時獲選為全縣模範母親。

竹北市長鄭朝方表示，為傳揚母愛的偉大，公所特別修訂表揚辦法，擴大推薦範圍，取消65歲以上的提名限制，而今年65歲以下的就有10位，最年輕的為59歲。

公所今年也新增身障團體提名，由社團法人新竹縣天使之音協會舉薦徐秋玉女士，她的長子出生即為唇顎裂及聽障，且孱弱多病，為了專心陪伴，她放棄原有工作，不辭辛勞陪伴長子往來醫院、台北啟聰學校。現已成年的長子，服務於工業區擔任作業員且自食其力，無怨無悔的母愛令人動容。

今年有2位人瑞級的媽媽，同時為全縣模範母親。分別為96歲的曾馬梅碧女士及93歲的李黃木英女士。鄭朝方表示，在生活艱困的農業時代，曾馬梅碧生養5男4女，刻苦耐勞、勤儉持家，如今兒女各個事業有成。李黃木英女士年幼經歷戰亂時代，但相當勤奮向學，高中時考上師範學校，但是家中遭逢變故，只好自斷求學之路，進入社會賺錢補貼家用。李媽媽婚後幸福美滿，兒女也各自成家立業、開枝散葉。走過大時代的兩位母親，展現傳統女性美德，以及堅忍不拔的精神。

竹北市31個里，連同市民代表會、身障團體共推薦出41位，每位媽媽都有動人的故事，市公所除頒發特製獎座外，也致贈隨行杯果汁機，讓辛苦的媽媽照顧家人的同時也不忘照顧自己。