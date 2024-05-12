原住民委員會12日舉辦典禮表揚族語模範母親，今年甄選出16族50位族語模範母親，最年輕的族語媽媽是31歲布農族人張慧玲，嫁入卡那卡那富族後，與丈夫一起教導2個孩子學習布農族及卡那卡那富族語，其中5歲女兒王加恩去年取得族語認證，是取得卡那卡那富語初級族語認證的最年輕考生。

張慧玲分享，他的丈夫是族語保母，主要指導孩子布農族語，學校還有熱心族語老師教導卡那卡那富族語，受2人影響及鼓勵，她開始著手族語傳承，主要透過族語老師的課後錄音檔複習單字，再指導孩子學習，家中各處還貼上族語字卡，營造學習氛圍。

張慧玲說，布農族與卡那卡那富族語不一樣，學習起來很不容易，如今獲原民會表揚成為族語模範母親，她很榮幸，未來持續教導孩子說族語，致力傳承原住民族文化。

原民會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）透過阿美語表示，今年獲獎的媽媽有令人感動的故事，感謝媽媽們堅持在深耕語言文化，讓族語代代傳習，會說族語，已經成為在社會上很重要的競爭力，國際也越來越重視瀕危語言復振，熟悉族語的孩子將更有競爭力，並有更多機會與全世界最多人口的南島語族一起交換語言復振經驗，深化國際視野。