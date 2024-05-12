三立談話性節目《阿姐萬歲》主持人陳志強日前重回戲劇崗位，因此苗可麗更換新搭檔，近期由《超級紅人榜》選手陳孟賢接棒，希望藉由他的另類的妖嬌魅力和與苗可麗產生新的化學反應。

苗可麗表示，與陳志強合作的時間很快樂，2人沒在戲劇上合作過，這次主持才算真的認識對方，笑說陳志強的綜藝效果讓她出乎意料，有綜藝魂又是點子王。而新搭檔陳孟賢曾參加過2次《阿姐萬歲》擔任來賓，這次成為正牌主持人又與苗可麗合作，他對苗可麗的印象就是「哇！她罵人罵得好精彩，罵得好爽喔！」，這次可以跟偶像一起合作，錄影前一晚還緊張到睡不著，笑說：「已經睡不著了，還地震一直搖。」

陳孟賢有主持的底子，曾擔任過《寶島神很大》第7代主持人，也參與主持戀愛交友節目《戀愛上線中》，擔任談話性節目主持則是第一次。由於個性活潑，從《超級紅人榜》開始就擄獲不少鐵粉，歌藝有目共睹，只要他在直播中許了個願望，粉絲就會立刻為他實現。例如直播中不小心透露自己還沒吃飯，工作地點就會出現100個便當或100杯飲料等等，號召功力無人能及。