李翊君昨（11日）舉辦「蘇三@女神龍」演唱會，也是她首度在華山Legacy開唱，希望能更貼近粉絲，為歌迷朋友帶來不一樣視聽感受。李翊君昨以一身粉色套裝現身，一開場就帶來大家耳熟能詳的〈雨蝶〉、〈沙漠寂寞〉組曲。唱到〈人生是一場夢〉時更邊唱邊跳恰恰，李翊君幽默說：「應該很少有人會在這邊跳恰恰吧。」李翊君的媽媽和女兒香奈兒也到場支持，一起共度母親節。

李翊君在母親節前夕開唱，現場座無虛席，開心表示：「我想在這裡和大家深深一鞠躬，現場的每一位都是我最好、最親近的朋友，今天來到這邊做個人的小專場，謝謝大家能給我這麼大的支持，今天我媽媽也有來，我昨天就跟他說妳非來不可，很開心媽媽真的到現場和我一起過母親節，希望我帶來的每首歌大家都會喜歡。」接著帶來高票點唱的歌曲〈諾言〉、〈多情人都把靈魂給了誰〉。李翊君說：「其實我每次唱〈多情人都把靈魂給了誰〉都蠻害怕的，因為稍微一不小心就會有破音的危機，而且我唱這首歌的時候只有23歲，現在倒過來寫都不止了！」

李翊君11日在華山Legacy開唱。（寬宏藝術提供）

看到現場有很多歌迷朋友都帶著媽媽一起來看，一問之下發現粉絲除了來自全台北中南，還有澎湖、金門，甚至連日本都有，讓李翊君感動驚呼說實在沒想到，「我會很努力唱好，讓你們有個難忘的母親節」，接著獻唱〈黑玫瑰〉、〈苦海女神龍〉，首首經典，全場也跟著一起大合唱。

李翊君11日在華山Legacy開唱。（寬宏藝術提供）

唱到一半，李翊君笑說：「其實我之前演唱會都會換衣服，但聽說沒有人在這個場地開演唱會會換衣服，我想說那怎麼辦，只能脫了！」後來表示其實是唱到太熱。超寵粉的李翊君更開放歌迷點歌，經典歌全都唱，還特別送上女兒香奈兒點的老王樂隊〈我還年輕〉。接著唱到〈萍聚〉時，她走下台和大家親近互動，現場成了大型同樂會，最後再以〈風中的承諾〉為演出畫下句點。