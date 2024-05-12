國軍持續推動國艦國造計畫強化自身軍力，其中華陽垂直發射系統被視作國造軍艦最重要的裝備之一。有媒體今（12）日報導，以華陽垂直發射系統發射天弓三型飛彈的作戰測評先前已完成，但卻遲遲無法安裝在海軍艦艇上，讓中科院「吃悶虧」、研發人員「嘔死了」，而原因與海軍打造輕型巡防艦有關。

根據《自由時報》今報導，有軍方內部人士透露，海軍先前計畫興建「新一代飛彈巡防艦」時，是規劃以較大噸位的船艦搭載中科院研製的新型戰鬥系統，並搭配國造長程相位陣列雷達，以及華陽系統、海弓三長程飛彈和海劍二中程飛彈，原本相關測試已準備完成，立院也已通過造艦預算、一切看似就緒，但最後，海軍決策一變再變，更還把造1艘新型巡防艦原型艦的預算，轉為建造2艘輕型巡防艦。

報導提到，軍方人士指出，海軍當初規劃新型巡防艦艦載相位陣列雷達時，是以「被動式」為規劃，中科院雖把雷達做了出來，但又被海軍要求更改為「主動式」設計，還嫌完成品太大太重，因此無法安裝在新型軍艦上，讓中科院「吃悶虧」、研發人員「嘔死了」。

另外，報導提到，雖然新一代巡防艦相關預算已被轉換至輕型巡防艦，但海軍內部已在重新檢視新型巡防艦的設計和作戰需求，但後年10月輕型巡防艦原型艦交艦後，可能就會有全新版本的「新一代飛彈巡防艦」方案。