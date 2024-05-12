八大電視《娛樂百分百》「你能畢業嗎？」單元，考驗藝人求學時期的學習能力，13日推出第二季內容，在進行第一關九九乘法表挑戰時，有「中職最正MC」稱號的艾融，與同是中職啦啦隊的巫苡萱展開較勁，錄影過程充滿濃濃火藥味。

日前巫苡萱、艾融同台PK，主持人小賴（賴晏駒）開玩笑問：「妳們感情好嗎？」巫苡萱秒回：「好像不太熟。」隨後她進一步解釋，因為一個是啦啦隊隊員，一個是主持人， 休息室不一樣。小賴好奇提問，如果要互相PK寫真集賣的數量，誰會贏？艾融脫口說：「我根本不知道她賣幾本。」不以為意的態度，巫苡萱忍不住回嗆：「我在出寫真集的時候，妳還不知道在哪裡。」

另外，在第一季慘遭淘汰的選手小賴、凱希、紀卜心回歸，並加入新參賽者潘君侖、張語噥等人。對於再次挑戰，小賴充滿信心說：「我不得不說，我這次比較有經驗，因為第一季我當了每個關卡的老師，大概可以抓到題目是怎麼設定。」孫生聽不下去，提醒他過去敗績，「一次還說讓對方只能2分就好，最後是自己拿2分」，小賴聽後澄清：「我驕傲是做效果，我本身很謙虛。」過程中，潘君侖自曝在國小車禍後記憶喪失，他說：「我國小其實成績滿好的，但國小六年級車禍撞到頭後，我就忘記國小的記憶，國中以後邏輯部分好像就沒那麼好」。