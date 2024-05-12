新北市三重區11日晚間驚傳祖孫三代的滅門血案，3具屍體都已嚴重腐臭發黑生蛆，推斷死亡時間1周以上，涉有重嫌的二女兒女婿24歲張姓男子12日早上在台中落網，三重警分局幹員下午1時許帶回分局偵訊。
三重警分局表示，11日晚間獲報後循線追至台中市，會同台中市警局查辦，12日早上11時許持拘票到西屯區順平路張男所租的套房，在床上把他拘提到案，下午1時許將張男與其愛犬「糯米」搭高鐵帶回三重分局偵訊。
新北市三重區11日晚間驚傳祖孫三代的滅門血案，3具屍體都已嚴重腐臭發黑生蛆，推斷死亡時間1周以上，涉有重嫌的二女兒女婿24歲張姓男子12日早上在台中落網，三重警分局幹員下午1時許帶回分局偵訊。
三重警分局表示，11日晚間獲報後循線追至台中市，會同台中市警局查辦，12日早上11時許持拘票到西屯區順平路張男所租的套房，在床上把他拘提到案，下午1時許將張男與其愛犬「糯米」搭高鐵帶回三重分局偵訊。
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