必勝客「必勝起司造型觸控小夜燈」只要任一消費加價399元就能帶走。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

速食品牌創意無極限，麥當勞日前將自家招牌顛倒打造「幻の麥當勞」世界，成功掀起社群討論，肯德基近日則預告要推新作搶風頭，必勝客則用可愛小物擄獲消費者的心，以療癒感吸引關注。

肯德基將於5月14日推出新品「松露起司圈咔啦雞腿堡」，以誘人的松露切達起司圈搭配酥脆經典咔啦雞腿排，香氣濃郁，且有別於一般起司片的口感，一口咬下厚實流餡的起司圈，立刻感受到滿滿起司化開於口中。5月14日起至6月17日於販售限定期間買「松露起司圈咔啦雞腿堡」享最高2.5％點數回饋，5月1日至5月31日「PK雙饗卡APP」天天登入免費抽買1送3、買1送1等超值優惠券，透過APP下單再抽東京來回機票。

必勝客近年推許多療癒小物，繼先前「好運比薩枕」、「比薩造型浴巾」、「必勝比薩造型暖暖包」，近期再推「必勝起司造型觸控小夜燈」，把可口起司化身為療癒的小夜燈，即起全台限量開賣，任一消費加價399元就能獲得。