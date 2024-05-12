來臺發展八年的馬來西亞演員劉倩妏，以戲劇作品《讓愛飛揚》打開台灣演員之路，2017年以電影《阿奇洛》獲得東京國際影展首屆原石獎，後續在《生死接線員》《弓蕉園的秘密》《我願意》影劇作品中，都有精彩的演出，演藝之路備受期待。劉倩妏在迎接30歲到來之際，也送給自己一份完成夢想的生日禮物，推出個人第一本詩集作品《把夢，裝進行李》，以感性誠懇的筆觸，道出一個異鄉人（演員）的美麗與哀愁，也記錄自己長年穿梭在不同城市的感觸與體悟。詩集《把夢，裝進行李》，於4月26日在網路書店開放預購，預購首日即衝上博客來即時榜第一名。詩集也將在5月3日於各大書店正式上市。

劉倩妏提到，八年前決定來臺灣發展時，像小小火車頭，拖著長長的列車往夢想的山頭出發，所有的起步都磨人。因為愛看美麗而遼闊的世界，也常因為工作關係，不間斷的出國飄泊，常常在不同的國家落地，穿梭在多個都市，卻始終有種無法生根的感觸，而支撐自己的全靠夢想與勇氣。

詩集《把夢，裝進行李》，出版後立即熱銷衝上博客來即時榜第一名。(時報出版社提供)

《把夢，裝進行李》收錄60首像電影鏡頭的生命之詩，劉倩妏在拍戲散場後、鏡頭外時常進行寫作，也熱愛寫作與創作，以直覺誠懇的詩意詞彙，書寫演員的內心風景。劉倩妏提到，2017年演出《阿奇洛》電影時，也為這部電影寫了同名詩（特收錄於本詩集），用於電影旁白。電影的世界首映在第30屆東京影展，劉倩妏表示，當看到自己的名字不單只出現在演員欄裡，還有一行credit：「Poems written by DAPHNE LOW」，如同電流穿過身體，熱熱麻麻的，心中悸動久久未能平息。那年也是自己獲得了演藝生涯的第一座個人獎項，劉倩妏覺得自己和自己的詩，被世界看見了。上台領獎的那一刻，在劉倩妏的演員夢裡，滲入了詩的質地。

詩集書封設計概念，則發想自劉倩妏的句子「靈魂之窗，讓世界的光透進身體」，空氣感的藍色調搭配窗櫺光影，象徵自由與勇氣；行李代表作者帶著夢想旅居異鄉、踏上不同島嶼的生命軌跡，如詩句「用勇氣打包自己」，讓世界的光灑進身體；而星塵代表夢想與發光的眼淚，承載著作者對生命的深刻體會。也希望將這本詩集，獻給每個追求夢想與熱愛生活的你。