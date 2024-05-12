母親是一個偉大的角色，她懷胎10月將肚裡孩子帶到世上體驗生活，在陪伴孩子成長的過程中，她們也都在學習如何當媽媽。季芹在2001年跟男團「5566」成員王仁甫熱戀，2006年生下大女兒「樂樂」，隔年再產下兒子「YAYA」，回顧當媽後的這10多年，她感性說：「因為當了媽媽，我的生命更完整，在陪伴小生命們長大的過程，好像又重新活了一次。」

季芹國中就進入演藝圈，懂事後就都在工作，身為家中老么，被家人都呵護至極，直到她懷上第一胎後，才知道「媽媽」這個角色是與生俱來的本能，她舉例，小時候清理狗大便都會覺得噁心，但寶寶需要換尿布、擦鼻涕，甚至嘔吐時，都敢徒手處理，「記得有一次孩子拉肚子，我就直接用手接。還有一次在車上吐，我也是手過去就接起來」。

季芹的身材與魅力不減當年。（范揚光攝）

回憶起人生第一個母親節，季芹當時在眾多人目光下產女，老公王仁甫儀式感很足，特地帶她去過節、送禮物犒賞。等到孩子們長大後，某年她因為身體欠安，意外發現孩子們除了母親節外，把當年的許願機會都許下「希望媽媽身體健康」，「當時姊姊小二、弟弟小一，就會削水果給我吃，不給我拿重物，或是上網看如何煮桂圓紅棗茶、燉冰糖水梨給我，真的是我的小棉襖」。

季芹談到一雙兒女時，眼神都閃閃發光，她自嘲是個超幸福的媽媽，從來沒叫過孩子起床，都是自己驚醒後，發現孩子們都自動自發上學了；後來舉家遷居宜蘭，孩子高中後就開始過著每日來回台北、宜蘭的通勤生活，讓季芹相當佩服，「每天6點就要起床，因為熱愛宜蘭生活，他們願意這樣堅持」。

季芹覺得當媽是一個「甜蜜的負擔」。（范揚光攝）

她感性說，謝謝老天給她2個這麼天使的孩子，「當媽真的是甜蜜的負擔」，季芹這樣形容，即使懷孕過程歷經孕吐、乳腺炎，手發炎的辛苦，但她甘之如飴。提起自己的母親，季芹記憶猶新，當年發現懷孕後，第一個跟媽媽分享，「媽媽很支持我，在當時意外懷孕的壓力下，她比我更堅強，那就是媽媽對女兒的愛」。