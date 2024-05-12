加拿大一對過去25年來兩度旅居台灣的夫婦表示，因為加拿大生活成本高，累積了許多貸款、債務，他們才會決定來台生活，沒想到兩次台灣定居，均在一年或一年半內將債務還清。他們分析，台灣有其他亞洲國家所沒有的2大優勢：分別是生活成本低，以及薪資相對高。

目前已返回加拿大定居的施密特（Craig Schmidt）及瑪汀（Becky Martin）夫婦接受商業內幕網（Business Insider）訪問，分享過去25年兩度旅居台灣、在加拿大及台灣一共般了15次家的特殊經驗。

A couple who moved 15 times in 25 years says Taiwan was the best place for their finances but moving so often took a toll https://t.co/xh1DaJD84k — Business Insider (@BusinessInsider) May 11, 2024

西元2000年初，瑪汀及施密特被學貸、工作壓力及設法存錢的生活壓力壓得喘不過氣，一名已搬到台灣的大學友人說，台灣的生活成本較低，建議他們可到台灣試試，這對夫婦也決定到台灣冒險，沒想到搬到台灣一年就還清約3萬美元（約新台幣97萬元）的債務。

旅居台灣2年後，瑪汀夫婦決定返回加拿大，主要原因在於思念家人，以及希望重拾原本的職業。瑪汀原本是孩童及青少年工作者，施密特是平面設計師，在台灣期間兩人都轉行當起英語教師。

返回加拿大幾年內，夫妻倆事業得意還生了孩子，生活相當幸福，但他們也發現財務狀況再度惡化，債務不斷累積。

2009年瑪汀夫婦再度遷居台灣，這一回他們待了7年，搬到台灣的1年半內就還清3.3萬美元（約新台幣107萬元）債務，甚至用月租費不到1000美元（約新台幣3.2萬元）的租金租到有美麗視野的公寓。

瑪汀解釋重新遷居台灣的原因：「我們知道這邊的工作、文化、天氣、期待，以及我們能賺及存下多少錢。」

即便台灣的生活成本壓力相對小，但瑪汀夫婦仍因為想念家人，決定永久遷回加拿大，他們最終在加拿大安大略省的基奇納（Kitchener）安頓下來，因為這裡距離多倫多不遠，但生活成本相對較低。

瑪汀表示，若從財務的角度來看，加拿大沒有一處是「良好的居住地」，因為加拿大太貴了，若想要便宜一些，就要往北遷，但北方人煙稀少，工作機會也少，天氣又不好。

根據夫妻倆25年來往返加拿大與台灣的經驗，瑪汀表示台灣是亞洲少數滿足2大優勢的地方：生活成本較低，但是薪資相對較高。

她分析：「日本、南韓、新加坡及中國大陸的大城市都是居住成本非常貴的地方，你賺更多，但也付更多；如果你決定去菲律賓、泰國、越南、馬來西亞、印度，都是令人興奮又美麗的地方，但薪資低，生活成本低，你的薪水也低。」

瑪汀提到居住台灣期間最大的缺點是語言障礙，因為中文太難了。

另外她也說明，在加拿大、台灣來回遷居的25年間一共搬了15次家，坦言不斷搬家嚴重影響財務狀況，包括支出搬家費、機票費用、簽證費、第一個月及最後一個月的房租，以及購買家具、新車的費用等，「這是一個惡性循環」。