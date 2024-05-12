新竹市政府啟動金城湖清淤工作，並於今年4月底全部清淤完工，為即將來訪的候鳥群，提供更友善的棲息與覓食空間。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市香山溼地金城湖是全國知名的賞鳥景點，每年吸引大量水鳥聚集，為打造更乾淨、舒適的水鳥生態棲地環境，市府團隊啟動清淤工作，並於今年4月底全部清淤完工，為即將來訪的候鳥群，提供更友善的棲息與覓食空間。

市長高虹安表示，金城湖是竹市的候鳥天堂，今年2月迎來大批的候鳥造訪，確實的清淤工作為復育生態環境帶來成效，邀請民眾前往香山溼地金城湖賞鳥，來趟生態小旅行，體驗水鳥群飛景色的魅力。

工務處表示，今年的清淤工作先從水門前方及沙州通道清除，清淤面積約720平方公尺，沙土量約1500餘立方公尺，清淤過程中為避免環境干擾，施工過程加強監測清淤深度、範圍，並設置甲種安全圍籬隔離工區，以臨時構台，限制機具活動範圍，降低施工過程造成的環境影響。

此外，因清出的淤泥含水量高，採先暫置曝曬瀝乾，再送土資場回收，以避免汙染道路，降低對生態環境的影響。

產發處表示，竹市香山溼地為保護區，適合從事生態旅遊，清淤有助於恢復香山溼地水域生態，營造水域自然阻隔，增加水鳥棲地空間，今年2月開始有大批候鳥群集，包括琵嘴鴨、大杓鷸、反嘴鷸、赤頸鴨、小水鴨、黃麻鴨、尖尾鴨、紅冠水雞、白冠水雞、鴻雁、灰雁、蒼鷺、大小白鷺都來報到。

4月時也發現黑面琵鷺及罕見的花鳧成群來訪，歡迎大小朋友到香山溼地賞鳥，並順道走賞蟹步道，欣賞夕陽，度過1個充滿愜意和生態教育意義的周末。