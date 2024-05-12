近年來Oversize的寬鬆穿搭受到年輕人喜愛，且風潮持續，一名網友好奇Oversize風格在台灣是不是已經太氾濫，滿街都是。對此，不少人表示台灣那麼熱，Oversize的長褲、衣服穿過就回不去。

原PO日前在PTT發文，走在台灣路上發現Oversize穿衣風格滿街都是，每個人都穿超寬鬆的上衣跟長褲，且這種寬鬆穿搭已經流行好幾年，好奇問其他網友Oversize風格是不是太氾濫了。

貼文PO出後，引起許多網友熱烈討論，不少人都點頭認喜歡穿Oversize的衣服，並分析原因，「超爽！穿過就回不去了，但版型要挑好一點的，不然就會很難看」、「台灣夏天這麼熱，寧願寬鬆也不要緊身」、「對肥宅友善」、「搭最近的工裝風、outdoor，都很棒啊」、「20幾年前就流行過了」、「比較舒服吧，而且日韓流行」、「日本人出國必備穿搭」。

但也有部分網友質疑，現在反而比較流行穿緊身、露肚子的衣服，「Oversize都退流行了，麻煩更新一下好嗎」、「街上9成都是合身吧，平行世界？」、「有嗎？我看短影片都緊身衣、瑜伽褲」、「Oversize其實是瘦窄身材才適合」。