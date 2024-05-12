網路流傳一段影片，有民眾近日在基隆港西1碼頭，拍到了一對男女竟僅用外套遮掩重要部位，公然在港邊的長椅上發生關係，引發民眾議論。基隆港務警察總隊今天（12日）表示，經查這對男女事後步行往基隆火車站方向離去，目前正積極追查兩人身分，查獲後將依《刑法》妨害風化罪嫌偵辦。

基隆港西1碼頭是倒L型的碼頭，長邊是西1A碼頭，屬於基隆港的管制區，平停放海巡署及關務署的船艦，短邊稱之為西1B碼頭，除偶爾有港務分公司的勤務船停泊外，平常不會有船隻停靠，民眾可以自由進出，港邊關稅大樓側還置放長椅，供民眾乘坐休息，飽覽基隆港的景色。

近日在網路上流傳一段影片，一名男子坐在碼頭邊的長椅上，女子則是腰圍一件襯衫或外套遮掩，坐在男子身上，兩人就趁著夜色在長椅上發生關係，即使有人路過，兩人也不以為意。

這段影片長達4分多鐘，從角度來看應是從西岸旅客中心方向以手機錄下畫面，影片中的兩人情到濃時還變換姿勢，也讓拍攝者嘖嘖稱奇。

對此，基隆港務警察總隊老碼頭中隊長吳燕昇表示，警方事發當天並未接獲民眾通報這對男子的違法行為，警方將會將調閱附近監視器畫面，查明這對男女身分後通知出面說明，依法偵辦。日後會加強巡邏，防止類似事件發生。

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