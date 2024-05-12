櫛瓜口感清脆，是許多人熱愛的蔬果，一名女子將買回的櫛瓜用蒸和水煮，吃起來都苦苦的，好奇問該怎麼料理才能降低苦味？文章掀起討論，不少婆媽表示，櫛瓜吃起來苦，代表放太久、不新鮮，營養師林雨薇說，櫛瓜內含有少量葫蘆素，若櫛瓜生長環境不佳，會導致產生大量的葫蘆素，建議4種櫛瓜少吃，包括吃起來苦、被蟲叮咬損害、過熟、少見野生品種等，吃下肚可能會中毒、腹瀉、嘔吐、腸胃出血，情況嚴重恐要住院。

原PO前天（10日）於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，在好市多買櫛瓜，她削皮後用蒸的，沒有加鹽巴，吃起來口感超苦，後來她改用水煮加鹽巴，雖然比較不苦，但仍吃得到苦味，問該怎麼料理？

疑問上線，有不少主婦表示，櫛瓜吃起來如果有苦味，代表放太久、不新鮮，「會苦代表放很久了」、「新鮮吃就不會苦」、「櫛瓜會苦，代表不新鮮。」

營養師林雨薇曾在臉書上發文指出，櫛瓜含葫蘆素，少量對人體無害，但櫛瓜在不佳的環境下生長，會產生大量的葫蘆素，食用後會中毒、腹瀉、嘔吐、腸胃出血，嚴重恐要住院，她建議少吃4種櫛瓜，可減少吃到大量葫蘆素的機率，包括吃起來有苦味、病蟲叮咬損害、過熟的櫛瓜、少見野生品種等。