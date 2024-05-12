余苑綺的丈夫陳鑒（Gary）最近涉及詐騙案被指是車手頭，讓余家相當驚訝憤怒，對此，資深媒體人許聖梅在節目上談余家三姊弟，她回憶余苑綺一直是三個孩子中比較低調的，但遺傳到媽媽的基因很會講笑話。許聖梅好奇余苑綺生前是否就知道老公這類行為，一旁的心理師吳姵瑩則認為，就她所接觸過的案例，家中有人生大病或是罹癌恐是造成另一半個性大變主因之一。

許聖梅昨(11日)在《危機女王》分享和余苑綺有關的回憶，她記得第一次見到余苑綺是在李亞萍主持的健康節目上，余苑綺擔任助理主持，對她的第一印象是身材很好。他們家三姊弟當時已經是有名的星二代，大姊余筱萍個性比較大剌剌，而余苑綺比較低調，受討論度沒有余祥銓高；余苑綺比較像鄰家女孩，跟媽媽一樣非常會說冷笑話、討人喜歡。

陳鑒近日涉及詐騙案。（圖／中時資料照）

對於陳鑒涉及詐騙案，許聖梅直言「當車手真的很可惡，利用余天女婿光環賺了不少好處」，另外也很好奇陳鑒「跟余苑綺結婚的時候已經黑化了嗎？」她認為余苑綺可能婚前就知道另一半不是很OK，但因為很快就懷孕而結婚，又或者是兩人是姊弟戀，當時相處感覺很舒服，因此余苑綺就不斷包容對方。心理師吳姵瑩指出，余祥銓先前曾表示不常在二姊家看到姊夫，導致雙方看起來有點疏離，她認為重點是由於余苑綺罹癌，導致家中呈現高度壓力的狀態，「一個太太罹癌，其實很多先生會變調」。

許聖梅談余苑綺老公陳鑒涉及詐騙案的消息（7:36起）。（影音／取自中天電視 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

許聖梅同意說如果今天是先生罹癌，多半會聽到太太不離不棄照顧對方，但常聽到男方承受不住類似的壓力。心理師吳姵瑩舉例，她曾聽說有妻子罹癌後，老公跑去唱KTV飲酒作樂，越來越晚歸，還發展出其他的關係；她也聽說過太太罹患子宮頸癌末期，人躺在安寧病房，先生怕照顧因此不敢去醫院看太太；還有更誇張的是直接帶小三去見正宮，介紹未來身邊這個人會照顧他，要癌末的太太不用擔心。

許聖梅好奇余苑綺生前是否知道另一半跟詐騙案有關。（圖／中時資料照）

因此，心理師吳姵瑩強調，大家結婚前一定要認清楚另一半，尤其是認識「當你們之間出現壓力時，對方是什麼反應，對方是否有能力照顧你」。不一定是生病，失業等變故也有可能造成兩人關係起變化，要觀察對方是否願意和你攜手度過難關，還是只會逃避、晚回家，甚至把錯怪到你身上，種種跡象都要眼睛放亮好好觀察。

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