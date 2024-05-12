女星曾寶儀與媽媽感情相當好。寶媽日前在社群發文透露，女兒在聽聞自己想去高雄看偶像許富凱的演唱會後，竟一口氣包下演唱會門票、高鐵車票和飯店住宿，讓她度過一個快樂的母親節周末。

寶媽興奮發文表示，曾寶儀在得知自己與姐姐想去高雄看許富凱演唱會，卻礙於要訂車票及住宿覺得不方便時，竟霸氣說：「我來訂車票和飯店呀！」讓姊妹倆開心到高雄享受演唱會。照片中可見寶媽拍下許富凱演唱會的畫面、姊妹倆在飯店燦笑的合影，以及演唱會門票和高鐵車票，而曾寶儀還安排兩人坐在高鐵商務艙，相當貼心。

此外，演唱會當天，許富凱還獻唱一首歌給寶媽，讓寶媽開心直呼「謝謝我最愛的許富凱送給我史上最開心的母親節禮物，祝福全天下的媽媽，母親節快樂，還有下半場母親節禮物喔」曾寶儀也表示，母親節做得最對的決定，就是送媽媽去看她最愛的許富凱演唱會。

演唱會當天許富凱還獻唱一首歌給寶媽，讓曾寶儀直呼是母親節做得最對決定。（圖／曾寶儀IG）

曾寶儀3歲時父母離婚，寶媽便離開她的身邊，雖15歲時寶媽從香港返台定居，但當時她住在學校，所以母女倆仍沒有太多交集，直到25歲時寶媽搬到隔壁，母女才開始熱絡起來。曾寶儀曾坦言，年輕時對寶媽有許多不理解，但年紀漸增懂得換位思考、將心比心後，心態上也有了轉變，雖然母女間有22年的疏離，但卻換來相對穩定的成長環境「正因為我們母女關係『先天不良』，才有機會更認真學習如何做母女」。