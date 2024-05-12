有痔瘡要避免做重訓等負重運動，以免加重不適。大腸直腸外科醫師陳威智指，痔瘡是肛門周遭組織老化，下身肌力不足所造成的現象，要從根本改善得多動，可多從事快走、游泳等有氧運動，但重訓等負重運動，容易讓痔瘡卡住，應該要避免。

陳威智在臉書粉專PO文指出，有些痔瘡患者會問他，「醫生、醫生，我有痔瘡這樣還能運動嗎？」其實重點不是能不能，而是可以繼續從事哪些運動，並且可以保養好痔瘡，避免症狀惡化。

陳威智指，痔瘡本來就是肛門周遭組織老化、血液循環不良、下身肌力不足、缺乏鍛鍊所造成的現象，多運動才能從根本解決問題，避免發病，但如果像是重訓、負重這些比較激烈、容易讓痔瘡卡住的，建議就可以先避開。

至於痔瘡患者該做什麼運動？及如何運動？陳威智表示，建議每周至少做3次，每次最好持續20至30分，像快走、跳繩、游泳這些能夠鍛鍊下盤和心肺的有氧運動，假使行有餘力，再搭配瑜珈、仰臥起坐這些鍛鍊腹部的訓練，還可以達到更好保健效果。