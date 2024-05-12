幻藍小熊（GENBLUE）推出新歌〈聽你的話〉，被知名百貨公司相中，特別安排在每天中午12：00跟晚上7：00跟來店客人道午安及晚安，除了透過歌曲祝全天下的媽媽母親節快樂外，人不在台灣的他們也希望藉由單曲陪伴歌迷一起過節。

幻藍小熊目前在首爾當練習生，無法回到台灣陪伴媽媽過節，因此透過單曲〈聽妳的話〉來跟全天下的媽媽說母親節快樂，單曲於上週釋出後迴響熱烈，獲「新光三越」百貨公司相中，堪稱母親節檔期最暖心跨界合作。

幻藍小熊成員左起采甄、XXIN、毓、Nico、許媛媛、Ayeon 。（天空娛樂提供）

預計於下週末返台準備Hito頒獎典禮彩排工作的幻藍小熊，早已計劃好要回來後要跟媽媽「補過」母親節，除了想要帶媽媽去逛百貨公司吃吃喝喝買買外，像是XXIN想跟哥哥帶媽媽去外縣市走走，而許媛媛跟采甄想送媽媽保養品和實用的東西，至於年紀最小的Nico除了想請媽媽吃飯，期待媽媽愛的料理「火鍋大餐」的她也想陪媽媽張羅，「一起跟媽媽做菜應該很幸福！」

雖然母親節因為訓練工作無法返台，但幻藍小熊在這個溫馨的日子集體視訊跟媽媽們道母親節快樂，難得休假的六人還在宿舍開了一個「小熊媽媽派對」，一起在客廳用投影幕看了兩部有關媽媽的溫馨電影，XXIN表示：「很久沒有一起做練習以外的事情，很珍惜那樣的時間，是個很溫馨的回憶。」