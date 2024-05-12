10日的三大法人買超237.5億元，其中外資買超166.03億元，投信及自營商各買超64.56億元、6.9億元。統計上周的三大法人買超金額481.51億元，分別是外資周買超268.63億元、投信周買超217.74億元，自營商則是周賣超4.87億元。

外資在期貨市場也靈活操作，10日外資的台指期未平倉部位1萬4,869口，較前周五（3日）近2萬口空單部位，周減持空單2,347口。

近期台股指數維持站穩2萬點及月線關卡上高檔震盪，市場緊盯基本面最新變化，隨10日上市櫃公司4月營收完成公布，市場接續關注15日上市櫃公司Q1財報最後公布，尤其是須提防少數公司業績意外偏弱或甚至出現虧損。

其中權值龍頭台積電Q1財報業績衝高，10日董事會決議宣布113年第一季配息，季配息由3.5元提升為4元（將在9月12日除息），以此全年度現金股利總和將由14元再提升為16元。台積電持續高檔震盪行情格局，10日收高802元，有機會靠攏前高826元。

其次，配合Q1財報公布，本周新一波30餘家上市櫃公司法說會密集登場，電子公司有華碩、佳能、鴻海、英業達、聯強、鼎翰、廣達、大聯大、宏正、研華、樺漢、德律、神基、穩懋、茂達等，非電子公司有欣陸、上海商銀、中租-KY、華夏、亞聚、台達化、順藥、藥華藥、長榮鋼、遠東銀、聯合、大樹等。法人尤其關注華碩、廣達、英業達、鴻海等科技大廠，公布最新業績及第二季營運展望，牽動法人操作策略調整及個股行情。