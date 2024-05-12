由國際扶輪3461地區台中東友扶輪社主辦的全球獎助金計畫「以智慧醫療提升大埔里地區醫療品質」，已成功募集資源，協助埔里基督教醫院導入智慧醫療設備。台中東友扶輪社昨（11）日舉行相關智慧醫療設備的捐贈暨啟動儀式，預期未來將有效提升大埔里地區的緊急醫療能量與品質。

此計畫在台中東友扶輪社長廖紋志的帶領及3461地區總監楊金振支持下，匯集八個國內外贊助社、二個扶輪地區基金及17位個人贊助者的力量，捐贈智慧醫療領域的人工智慧影像判讀系統與急重症超音波設備給埔里基督教醫院，捐贈設備總價值約320萬元，藉此搭建科技與偏鄉醫療的橋樑。

當前偏鄉地區醫療所面臨的一個重大難題，在於緊急醫療資源的嚴重不足，特別是對於緊急重症的研判及處理，例如腦出血、心肌梗塞等疾病，偏鄉地區醫院往往因為缺乏相關的設備及人力，因而失去搶救的先機。隨著科技的進步，人工智慧影像輔助判讀系統的導入，可以強化偏遠鄉鎮地區緊急醫療的能量。

南投縣偏遠鄉鎮地區，包括埔里、魚池、國姓、水里、仁愛、信義等偏遠鄉鎮，長期以來存在緊急醫療資源、人力不足的問題，藉由此次計畫的執行，以智慧醫療設備強化該地區緊急醫療照護體系，特別是急重症的照護能力，嘉惠該地區大約16萬的居民。

東友扶輪社長廖紋志表示，經過多次實地考察，深入了解偏鄉醫療面臨的挑戰後，東友扶輪社成功爭取到長佳智能科技開發的AI影像判讀輔助系統（包括骨齡、腦出血、心電圖及胸腔X光等四項服務），以及一部GE急重症超音波設備，預期將顯著提高大埔里地區的醫療品質，開創偏鄉智慧醫療的新起點。

埔里基督教醫院院長蘇世強提到，偏鄉醫院極需急重症專科人力與現代化設備。AI判讀輔助系統的引入，不僅可以快速而準確地提供醫療診斷支持，還可能大幅提升患者的治療成效與存活率。此次技術捐贈，是國際扶輪展現對偏鄉醫療需求的關注與承諾，將愛心與高科技有效結合，進一步縮短醫療服務差距。

透過人工智慧的輔助，偏鄉醫師可以從單純解讀影像轉向管理AI解讀所產生的臨床資訊，從而推動更有效的醫療決策。這樣的科技進步不僅有助於減少偽陽性或偽陰性的診斷結果，還可以透過AI加速複雜影像的處理，大大提升診療效率。

國際扶輪長期以來以實際行動，持續不斷協助提升偏鄉醫療的水準。由於偏鄉地區醫療資源、人力相對不足，國際扶輪多年以來以捐贈行動醫療設備、遠距醫療設備等方式，協助偏鄉地區醫院提升醫療水準。

此次在台中東友扶輪社的努力下，成功匯集多個扶輪團體、社友的資源，協助埔里基督教醫院建置智慧醫療設備，顯示對於偏鄉醫療能量的提升，將由過去的「行動醫療」、「遠距醫療」的概念，進一步進展至「智慧醫療」。相信這一系列的努力，將能夠促進科技與偏鄉醫療的結合，進而有效提升偏鄉地區的緊急照護的能力以及整體醫療的水準。