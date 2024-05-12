民進黨立院黨團總召柯建銘發文指「國會香港化」，立法院藍白聯手，毁憲亂政，狼狽為奸，出賣國家利益；對此，國民黨立院黨團今發聲明反擊，痛批柯建銘才是國會不和諧的最大亂源，奉勸民進黨團，越是政治操作、越會遠離民意，國人都會看在眼裡。

柯建銘在臉書上批評國民黨團總召傅崐萁帶藍委赴中，向王滬寧報告，已階段性任務沒收國會，讓民主無法在台灣實踐為伴手禮，是述職？領旨？領賞？國會香港化定格、定型。傅崐萁跟民眾黨團總召黃國昌兩人，每天在每一個題目聯手，讓立法院遍地烽火，想讓新內閣寸步難行，讓賴總統無法執政。

對此，國民黨團回批柯建銘通篇充滿荒謬性的猜測和惡意的抹黑，如果身為執政黨的黨鞭是這樣的水準跟態度，也無怪乎，過去無論朝野協商或是國會討論，民進黨就只是一副老大心態，一黨獨大的嘴臉還是未曾改變，「賴清德應該好好的了解，誰才是國會不和諧的最大亂源，恐怕就是貴黨團的大小黨鞭。」

國民黨團表示，民進黨到現在還沒看清，今年1月13日所產生的新民意，就是執政黨為少數執政，國會的少數也造就16連敗的議會表決紀錄，當執政黨還不謙卑的面對民意，就只會繼續連敗下去；動不動就拿違憲掛在嘴巴，真的以為自己是大法官？沒有民主素養、就妄談進步和諧。