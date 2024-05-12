林業署嘉義分署在大丘園裝設紅外線監測照相器。（鳥友胡嘉哲提供／寶智華台南傳真）

珍貴稀有的八色鳥今年於4月中旬在台南巿六甲區大丘園保育林現蹤，鳥友1個月來僅觀察到2對，近日消失匿跡3天後傳出喜訊，鳥友觀察到其中一對已在溪堤垂直處挖洞抱蛋。林業署嘉義分署12日證實鳥友觀察無誤，已在大丘園裝設紅外線監測器，增加追蹤調查資料，希望解開八色鳥習性之謎。

林業署嘉義分署指出，八色鳥為罕見夏候鳥，屬於珍貴稀有的第二級保育類動物，習性成謎，每年4、5月來台繁殖，7、8月飛離，相關學術調查資料仍不完備。

林業署嘉義分署表示，六甲區大丘園從2019年發現八色鳥築巢繁殖，為減輕繁殖期間的人為干擾，嘉義分署積極採取多種棲地保育措施，於棲地現場設置宣導告示牌、固式隔離網並加設紅外線自動照相監測器。每年動員20多名國家森林志工巡守棲地，去年觀測紀錄大丘園的八色鳥多達50隻次。

鳥友於今年四月中旬發現第一隻八色鳥於大丘園一處保安林現蹤後，連日來吸引許多鳥友前往守候攝影。經過一個月的觀察，僅發現2對八色鳥，而且近3日來完全消聲匿跡。

正當眾多鳥友不明究裡，拍不到八色鳥之際，少數鳥友觀察到其中1對八色鳥已在溪堤垂處挖洞抱蛋。公鳥在附近樹梢守望警戒，母鳥整天在洞中，一天難得露面一次。

林業署嘉義分署12日證實了鳥友的傳聞，表示志工確實觀察紀錄到1對八色鳥已在溪堤挖洞築巢抱蛋，為了追蹤調查並補強八色鳥的生態資料，林業署嘉義分署於本月5日已在大丘園架設紅外線監測照相器，每日安排2名森林志工前大丘園調查紀錄八色鳥生態，同時呼籲鳥友勿因攝影愛好，投食引誘八色鳥現身，影響干擾八色鳥正常生態。