台南市南區一戶張家，父親有慢性疾病，母親失智領有障礙手冊，全靠擔任船員的兒子獨力撫養，最近住院的張父因兒子付不出醫藥費，被迫出院，11日病歿家中，還連喪葬費都付不出，台南市南區大忠里長許智雄得知消息，協調葬儀社以簡單「植葬」處理，大嘆張父因不滿65歲，難獲社會局的長照資源補助，終成邊緣戶悲歌。

62歲張父身患肝硬化、糖尿病等多重慢性病，家中還有失智的妻子，全靠唯一的兒子照顧，張男跑船收入不穩，下船兼差作汽車美容貼補收入空窗期，平均月薪5萬多，除了供養父母醫療費，還要給在花蓮工作的妻子家用，長期感到筋疲力竭。

張父3月中再因病重住進醫院加護病房，兒子終因沉重經濟壓力，躲避不願面對醫藥費，醫院委託當地里長許智雄通知張男，他只好無奈將父親默默接回家。

父親回家後乏人照顧，在家中跌倒受重傷，只能躺在家中大小便失禁，張男奔波社會局尋求長照資源介入，卻因父親未滿65歲不符資格，四處碰壁，中低收入戶的申請也因無力證明父親失能只得作罷。

意志消沉的張男日前向里長詢問，若有天父親過世沒錢處理該怎辦？許智雄安慰他會協助處理。

不料張男訴苦沒幾天，父親11日晚上在家中病歿，許智雄決定找葬儀社義務幫忙，以最便宜的植葬處理。多次協助里民處理後事的他，感到人生五味雜陳，大嘆社會存在太多的邊緣戶悲歌。