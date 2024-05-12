9歲參加歌唱比賽脫穎而出、以童星身分出道，至今剛好30年的方宥心，即將出版《回尋腦海裡的小丑魚》圖文書；第一次自己嘗試寫書、自行出版，讓她直呼：「好難！」

方宥心表示，由於記性太差，她在疫情期間想著一路走來的自己，發現童年生活只剩一張一張的畫面；1994年出道的她，在30年後看著30年前的「方婉真」，有一種既陌生又熟悉的有趣感覺；於是決定將這個很不一樣的童年，在即將遺忘前趕緊紀錄下來。她把童星生活分成37個小故事，並與插畫師BAW聯手創作《回尋腦海裡的小丑魚》圖文書上冊，書中描述坐在錄影機前的小女孩，如何走到攝影棚裡變成小童星的故事。

方宥心即將出版圖文書。（寶田文創提供）

靠著這股不要忘記初心的動力，方宥心用小女孩「方婉真」的視角看待當時的演藝環境，就像走進荒廢已久的遊樂園，「忽然遊樂設施重新啟動般，回到了風華年代裡」。方宥心笑說：「雖然是圖文書，但好像我這個年代和長輩們才看得懂，我們因此把他定義為大人看的童書。」

方宥心表示，回憶書寫的過程，也像是跟自己和解的過程；曾經不想讓人提及以前名字、到曾經妥協那是一部分的自己，再體悟到那是一個寶貴養分的現在，她試著把腦中一張張的畫面，換成文字紀錄，並找來插畫師BAW為故事創作出繽紛的風貌。「寫著寫著，我開始感謝方婉真，與感謝當時社會人文的暖意。沒有方婉真，就不會有現在的方宥心」。

方宥心與插畫家BAW合作出版圖文書。（寶田文創提供）

她以為書寫是最困難的事，沒想到更難的是自行出版；不善於主動對話溝通的方宥心，因為一切必須自己來，她與插畫師BAW從美術設計、排版、編輯、印務、找印刷廠，到如何自行購買及該怎麼宣傳等相關事宜，幾乎是邊做邊學。

怎麼不找出版社合作？方宥心說：「當初因為膽怯的個性，想說自己試試看，沒想到跌跌撞撞的過程中，反而學了好多東西。不過也因為這樣，在編排上變自由了，加上插畫師BAW用小女孩的塗鴉筆觸，更像小女孩的日記本，覺得很有我的不想被規定的風格，我很喜歡。」

談及為何書名有「小丑魚」？方宥心說，因為小時候四處走唱，總會看到很多表演場地搭的帆布棚是紅白相間，就像小丑魚的紋路一樣；加上有一首大家耳熟能詳的歌〈小丑〉，代表著演藝人員的辛酸生活，於是她跟插畫師BAW一起發想結合，才取了這書名。而方宥心的童星生活將分為上下冊，〈回尋腦海裡的小丑魚〉是上冊，現正預購中。