南瓜對人體的好處非常多，且煮過後質地柔軟，是牙口不佳的族群相當好的營養來源，運用不同的料理方式也更有助吸收營養。不過吃南瓜也有些需注意的事情，並非吃多就是好。劉怡里營養師指出營養及好處，並教大家怎麼吃更健康！

劉怡里營養師表示，南瓜是一種根莖類澱粉，熱量低，約為同樣份量白米的一半，低升糖指數，豐富的膳食纖維有利控制血糖、促進排便、幫助減重。豐富的鉀離子可助鈉鉀平衡及穩定血壓。

南瓜升糖指數低，又有豐富的膳食纖維。（圖／今健康）

南瓜當中也吃得到民眾熟知的葉黃素及玉米黃素兩大護眼營養。而且含有相當高的β-胡蘿蔔素，可藉由人體吸收後轉換成維生素A，對於眼部感光能力、防範夜間視力不佳、夜盲症有相當大的好處。此外也有利維持免疫、保護及修復皮膚和黏膜，對於護膚以及顧呼吸道、胃腸道等各器官黏膜都很有幫助。

維生素C可提升血管彈性、防範心血管疾病、促進代謝、幫助美白等。維生素E則有利抗氧化、幫助防範癌症。而鋅除了促進男性攝護腺健康，也有維持免疫、皮膚、生長、味覺等身體各機能正常。

南瓜從皮到肉、瓤、籽，各處都能吃。（圖／今健康）

整體而言，南瓜對於養生、防範疾病及感染都相當有利。且值得一提的是，南瓜從皮到肉、瓤、籽整個都是寶，各處都能吃，也都攝取得到豐富營養，是個好處相當多的食材，建議可全部一起食用。

南瓜雖然營養豐富有助養生，但也有需要注意的事情。劉怡里營養師提醒，南瓜具有高鉀的特性，部分限鉀的族群，如限鉀的腎友、洗腎患者還是得酌量，在吃之前得先詢問醫生及營養師。

南瓜是屬於澱粉類而非蔬菜類，在食用上建議和地瓜、山藥、白飯等澱粉類替換，否則像是許多人為了養生吃了白飯又吃了大量的南瓜誤以為是吃大量的蔬菜，恐怕澱粉攝取過量，不僅易胖也容易血糖不穩。這種情況也常在許多健康餐盒中見到，一碗紫米飯配上好幾塊南瓜，可多留意。

南瓜屬於澱粉類而非蔬菜類。（圖／今健康）

也因南瓜有豐富的β-胡蘿蔔素，吃多了容易沉積於皮膚，使得皮膚變黃，因此若會介意者，建議一周吃個2-3次即可，與其他澱粉類替換。

至於膳食纖維，雖然南瓜纖維豐富，不過因為質地軟、非硬質纖維的關係，適量的食用對於腸道不佳或較敏感的族群影響不大。

劉怡里營養師表示，南瓜因有β-胡蘿蔔素的關係，此脂溶性的營養素遇油會更有利人體吸收，因此食用上用健康油炒過營養會更加分。

南瓜屬於澱粉類而非蔬菜類。（圖／今健康）

或者，也可以煮成南瓜濃湯或做成南瓜泥，也更有助人體吸收，這樣的食用方式對於牙口不佳病人、年長者、小朋友等而言，都是個取代白米等澱粉類攝取的方式之一。不過這種方式因吸收速度更快，前述提到需酌量的族群就較不適合。而即便南瓜對高血糖、糖尿病等需控制血糖的族群相當友善，但南瓜湯、南瓜泥則也因吸收快而不宜，以免短時間內血糖上升、不穩。

另外，同樣是打成泥、打成湯的方式，也可以再加進牛奶及蔬菜，這樣的方式做成的南瓜汁、南瓜泥、南瓜湯，將會具有澱粉、蛋白質、蔬菜三種主要營養，營養均衡也更有助養生！

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