12日適逢一年一度母親節，中職賽場上也不少球員特別在這1天使用粉紅色球具（球棒、手套）向辛苦的媽媽致敬，聯盟也特別換上印有「Happy Mother’s Day」粉紅色字樣的比賽用球，就連裁判身上也是十分「粉嫩」，主審面罩、壘審護腕都使用粉紅色。
在桃園進行的統一獅與樂天桃猿之戰，雙方開路先鋒林佳緯、陳晨威今天都改用全粉紅色球棒上陣；在新莊進行的「金控大戰」，富邦悍將捕手戴培峰去年底迎來兒子出生，今年母親節他特別訂製球棒並刻上「FISH」字樣，向老婆表達感恩之意。
12日適逢一年一度母親節，中職賽場上也不少球員特別在這1天使用粉紅色球具（球棒、手套）向辛苦的媽媽致敬，聯盟也特別換上印有「Happy Mother’s Day」粉紅色字樣的比賽用球，就連裁判身上也是十分「粉嫩」，主審面罩、壘審護腕都使用粉紅色。
在桃園進行的統一獅與樂天桃猿之戰，雙方開路先鋒林佳緯、陳晨威今天都改用全粉紅色球棒上陣；在新莊進行的「金控大戰」，富邦悍將捕手戴培峰去年底迎來兒子出生，今年母親節他特別訂製球棒並刻上「FISH」字樣，向老婆表達感恩之意。
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