嘉義樹木園展覽室正在舉辦「濱海植物種子特展」，免費參觀。（廖素慧攝）

嘉義樹木園今年以1800萬推動2棟木造老屋修復。（廖素慧攝）

嘉義樹木園今年再推動修復2棟木造老屋。（廖素慧攝）

嘉義樹木園林木參天蓊鬱，近2年來每年有破百萬人次入園休閒，園區已修復3棟老建築活化再利用為展場，辦理多次森林文化展覽，吸引共約10萬人次參觀，今年以1800萬經費再推動修復2棟，未來作為展覽、教育空間。

嘉義樹木園有大量日據時期至今種植的樹木，林蔭蔽天，爽氣舒適，很多人在此散步休閒，園區有5棟1940年代的木造老房，林業試驗所中埔研究中心配合國家植物園方舟計畫，已修復3棟，1棟作為管理室，2棟作為展覽室開放免費參觀。

林試所中埔研究中心助理研究員蔡景株指出，今年再推動修復2棟雙併木造老屋是早期嘉義農試所員工宿舍，因老房子缺乏建築文件資料，原預計今年底修復完成，還在處理申請使用執照的行政作業中，工期可能延後，開放期日也有變數。

蔡景株說，這2棟老宿舍是檜木屋，將採「修舊如舊」施工，保留約3成原來的檜木料，不堪使用的木料則改換成國產材，未來修復完成後開放作為推展森林文化相關的展覽、教育空間，擴大推廣森林文化。

蔡景株還說，目前2棟展覽室自去年2月舉辦展覽活動至今已辦了4檔次，每檔平均有2萬人次參觀，目前正辦第5檔次「濱海植物種子特展」至6月2日結束，預估也有逾2萬人次。

此外，每日約3000、4000人入園，統計2022年有約116萬人、2023年118萬人，蔡景株認為近年來持續改善園內自然生態環境，加上展覽活動，推廣有成效，愈來愈多人來認識及親近森林。