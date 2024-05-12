今年是統一獅潘威倫球員生涯最後一年，球團特別推出「沈默的王牌感動的嘶吼」活動，即日起，只要潘威倫出賽，現場球迷都有機會索取「潘威倫引退年出賽見證紀錄卡」，紀錄潘威倫出賽的每一個時刻。

潘威倫職棒生涯邁入第22個球季，至今共出賽389場、2101局、投出30847球、拿下1179三振、勇奪149勝

各項紀錄持續累積。

即日起，只要潘威倫登板，不論主客場、先發或中繼，獅隊就贈送現場球迷「潘威倫引退年出賽見證紀錄卡」。獅隊在10日拉上潘威倫，與樂天桃猿3連戰前2戰還沒登板機會，今天郭俊麟先發，總教練林岳平表示，會視戰況讓潘威倫登板，接下來他就會好好準備24日在台南主場先發。

領隊蘇泰安表示，潘威倫對於統一獅的歷史、對於中華職棒的過去，都記載很多榮耀紀錄，在他選手生涯引退年，行銷規劃要更全面，透過不同的行銷方式及創意，希望球迷能夠走進球場，無論是主、客場都能參與到潘威倫最後一年的出賽。

蘇泰安繼續說：「相信各位球迷的聲援也能讓潘威倫選手生涯完美落地，也期待潘威倫能夠在最後一年的出賽，帶給球迷無比的感動與榮耀，更將他最寶貴的精神傳承給後輩學弟們。」