片中章宇帶領隊員，試圖找出連環殺狗案背後的真相。（原創娛樂提供）

大陸男星章宇曾參演金馬最佳劇情片《大象席地而坐》，更以《我不是藥神》白血病患者一角獲金馬男配角獎提名，最終飲恨敗給跨性演出的香港男星袁富華。而後章宇參演出多部票房大作，接連與張藝謀、陳可辛、張艾嘉、周冬雨等A咖班底合作。

但章宇緊接在《我不是藥神》後，相隔5年才再拍新電影《沉默筆錄》，去年於賈樟柯創立的平遙電影展首映，章宇以生動演出奪下費穆榮譽男演員獎，亦是他生涯首座影帝獎座，首映時他不忍哽咽稱︰「盼得太長了！」

《沉默筆錄》由賈樟柯聯合出品、新導演郝飛環執導，更集結《流浪地球》系列之總策畫王紅衛負責，而正是後者看中章宇在《大象席地而坐》裡的小鎮青年演出，才找他飾演本片貴州地方聯防隊隊長。

郝飛環也對章宇的表現頗為讚嘆，表明與對方初次見面時，章宇便帶著寫滿註記的3頁筆記前來會面，做足角色功課，更佩服對方在拍攝現場超敬業：「他就做3件事：喝茶、看劇本，他在現場不帶手機，第3件事就是幫我處理邊邊角角的小事。」即便當時章宇已小有名氣，但也毫不對劇組、新導演擺架子。