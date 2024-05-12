花蓮強震，市區公有零售市場也都出現大小不一設施損毀，正逐漸修復。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

受到震災影響，花蓮市公有零售市場面臨衝擊，不僅造成設施設備有所毀損，生意也大不如前。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮強震衝擊各行業，傳統市場買氣較為低迷，市場內設施也遭毀損，市長魏嘉彥今天到市場關切營運現況，宣布5月起到年底，公有市場減租費3至5成，其中復興市場鄰近地震大樓倒塌災區，營運狀況艱鉅，5、6月災後修期使用費減收5成，總計減收使用費348萬元。

花蓮市有重慶、復興、中華、大同與中山等5個公有零售市，受強震衝擊，生意明顯滑落，後續餘震仍不停，導致花蓮觀光人潮大幅減少，餐廳、民宿出現停業潮，餐廳業者到市場採買、叫貨量也都明顯減少，尤其緊鄰地震倒塌的富凱飯店、藍天麗池和統帥大廈的復興市場，受影響幅度最大。

魏嘉彥在市場所長邱信都陪同，今天接連前往復興、重慶和中華市場，除了勘查災損外，也向苦撐的攤商致意。

復興市場自治會主委陳宗慶表示，震災發生後受到周邊建物拆除工程封路影響，市場生意一落千丈，採購人潮僅剩3成，而觀光旅客減少所帶來的影響，不僅專做餐廳叫貨的豬肉、雞肉攤商生意慘淡，就連外地前來擺攤的業者也都不來了。

花蓮市最大公有零售市場「重慶市場」，也因地震牆面倒塌擴大與地下水管破裂，市公所緊急搶修復原，但後續仍預計費時4個月重建，受到工程影響攤商，則會另外設立臨時攤集場，讓大家繼續維持生計。

市公所表示，因應公有市場攤商受地震影響，自5月起一直到今年底，每月使用費減收3成，復興市場鄰近地震大樓倒塌災區，營運狀況艱鉅，因此5、6月拆除工程進行期間，使用費將減收5成，合計減少使用費348萬元，與攤商共體時艱。