準總統賴清德520將就職，國民黨多數縣市首長、立委擬不出席就職典禮，而台中市長盧秀燕確定將請假參加。資深媒體人黃暐瀚對此表示，還好國民黨內還有頭腦清楚的人。

台中市政府昨（11）日表示，總統就職是國之大典，盧秀燕在行程允許將共襄盛舉，因520當天是台中市議會總質詢，盧秀燕已徵得當天上午總質詢的議員同意，將請假前往參加就職典禮。對此，黃暐瀚今在臉書大讚「還好！國民黨內還有頭腦清楚的人」。

黃暐瀚進一步說道，日前民眾黨發言人吳怡萱在他的廣播節目上提到，民眾黨主席柯文哲決定出席總統就職典禮時，他便公開表態支持，並強調政黨競爭，選後合作，藍綠白是上場比誰更好，執政帶領台灣，不是把彼此當成仇寇，欲除之而後快。

黃暐瀚表示，總統蔡英文4年前連任就職典禮時，盧秀燕在場；如今賴清德的就職典禮，盧秀燕也將在場，還特別跟台中市議會請假，「有這麼頭腦清楚，國家優先的台中市長，真是台中市民之福」。