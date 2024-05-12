前新竹市政府發言人徐千晴今年1月底辭職回到民眾黨中央任職，近日徐千晴推出「民眾神回覆」街訪短影片，並悄悄回到新竹市作市長高虹安的施政街訪民調錄影，街訪影片近日在YouTube「民眾之聲」上架，而民調結果，民眾對高虹安施政非常滿意跟滿意都高居最多票。

徐千晴近日悄悄回到新竹市作「民眾神回覆」街訪錄影，徐千晴在片頭表示，民眾黨在2022年拿下唯一的地方首長就是新竹市長高虹安，現在過了1年半的時間，要來問問看，市民對她的施政滿不滿意？究竟最有感的政策又是什麼？

對高虹安施政滿意度「非常滿意」的民眾表示，高虹安年貨大街辦的非常成功，公托、營養午餐全變的很好，覺得她很認真。另有民眾說，因為睽違8年新竹市終於有跨年晚會，明年的生育津貼會再補助，好像會有3萬元，讓年輕人會有動力想要結婚、生小孩。此外還有關埔計畫那邊開了很多路，讓園區交通比較方便。

認為「滿意」的民眾說，體感上就是生活上都還過得去。施政對年輕人與婦女是有保護的。西大路的交通是有改善的。也有人說，藍綠的攻擊也會影響到觀感啦，講難聽一點，12億的棒球場為何不去查？不成比例，太離譜了。

「不滿意」的民眾則表示，像目前的棒球場，周邊做生意的人都很不滿意，因為如果棒球場能夠打球的話，周邊生意都會好，大家都有錢賺。另，有住在中山路的民眾說，走在路上都被摩托車圍住，沒辦法過馬路。回台中很不方便。

也有「非常不滿意」的民眾說，沒有什麼建設，每天上新聞。對她沒什麼印象，只知道她的名字。另有部分民眾則是「沒意見」。

街訪民調結果，非常滿意有7票，滿意7票，沒意見7票，不滿意4票，非常不滿意5票。

徐千晴並作民調結果評論，認為非常滿意者，多認為高虹安的婦女政策很有感、樹林頭夜市開放、交通確實有改善。非常不滿意者則是認為好像在藍綠操作下，高虹安的負面新聞有點多。