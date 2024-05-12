台灣新銳導演羅苡珊執導的紀錄片《雪水消融的季節》，日前於第55屆瑞士真實影展及韓國全州影展進行世界及亞洲首映，羅苡珊指出，有觀眾分享自身友人曾遭逢與片中角色類似的經歷，並花了40年的時間述說自身的創傷遭遇；此外也有資深影評人肯認影片傳遞出時下亞洲年輕人對探索世界的渴望；亦有來自德國的電影導演們，認為這部片以截然不同的方式處理了人與自然的主題。

羅苡珊導演表示自己對這樣的心得感到驚喜：「這次瑞士真實影展選入了許多探索人與自然、科技與人工智慧等主題的創新影片，很開心自己的作品能被納入這樣的範疇中被討論，並與其他優秀的影片一起展映。」

台灣新銳導演羅苡珊執導紀錄片《雪水消融的季節》獲各大國際影展好評肯定。（希望影視提供）

本片在世界首映後，亦獲得國際媒體讚譽。其中歐洲的紀錄片指標性媒體《Business Doc Europe》便指出：「《雪水消融的季節》美麗且詩意地描繪了對失去和死亡的反思，不僅為創作者自身、也為所有哀悼摯愛意外離世的人們帶來了慰藉。」此外也有影評人於瑞士藝文媒體《La Pépinière》，特別提及本片的藝術性：「電影開場不禁讓人想起日本導演河瀨直美的冥想式、感官式電影——視覺的詩意、剪輯的節奏、以及在可見與不可見之間所捕捉到的形式組合，在明暗對比中不斷演進。」

除了入選瑞士真實影展炫光競賽外，本片也接連入圍韓國全州影展主競賽、義大利特倫托山岳影展主競賽，以及波蘭Docs Against Gravity紀錄片影展新導演競賽。羅苡珊親自出席上述各影展，並與當地觀眾一同在影廳內觀影，從中感受到不同文化背景的觀眾「閱讀」電影的不同方式

羅苡珊大學時就讀台大歷史系，高中畢業時曾參與第一屆金馬青少年電影課，自此啟蒙對藝術電影的關注，隨後在沒有受過影視科班訓練的背景下投入紀錄片製作，並花費7年完成首部長片。自己的作品在創作多年後終於與觀眾見面，羅苡珊在參展後說：「原先對於作品要公開展示感到非常緊張，但後來與觀眾密集交流後，才體悟到作品有自己的生命，而這個生命一直到面對觀眾時才得以完整。」

《雪水消融的季節》即將在今年下半年回到家鄉台灣與觀眾見面，對此他如此表示：「希望可以透過不斷地放映及與觀眾的交流，讓這個從個體經驗出發的創傷故事有了出口、積雪也因此得以消融。」