【全程字幕】吳釗燮槓上徐巧芯獲封「魔法部吵架王」 葉元之怒嗆：外交部長變痞子 @ChinaTimes

近期話題不斷的外交部長吳釗燮日前在社群平台發文，透露自己獲得「魔法部吵架王」封號，還撂話「林北一定吵到底」。對此，國民黨立委葉元之質疑，我國的外交部長變成了一個痞子了？他並怒嗆，吳釗燮沒有專業、只會耍嘴皮子，卻還能當部長，「荒謬到這種地步！」

吳釗燮10日透過外交部Threads發文詢問網友，媒體封他的「魔法部（外交部英文縮寫MOFA，與『魔法』一詞相似）吵架王」，大家是否覺得有道理？他並撂話，「面對無理的質疑，林北一定給你吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」

針對吳釗燮的貼文，葉元之今（12）日在臉書發文質問，我國外交部長變成了一個痞子？他指出，外交部長代表國家對外建立關係，應是最懂國際禮儀的謙謙君子，結果吳釗燮竟有這樣的表現，外國會怎麼看待台灣？

葉元之酸問，吳釗燮得意「魔法部長」的稱號，但他的「魔法」不是變出更多邦交國，而是把邦交國一個個變不見，他不覺得被打臉、被酸？葉元之也直言，吳釗燮最後只剩吵架這件事可以拿出來講，難怪他在立院的表現越來越荒腔走板，沒有專業、只會耍嘴皮子，「民進黨政府以後乾脆海選好了，誰最會吵架誰就來當部長，這到底什麼國家、什麼政府啊？荒謬到這種地步！」