新北市祖孫3屍命案震驚社會，警方於12日上午11時許，在台中市西屯區逮捕張姓女婿；但命案以棉被裹屍引人疑竇？法醫高大成說，可能凶嫌不想看見死者遺容，或防止臭味飄散所為；另有人質疑凶嫌「清死魚」動機，是否有對死者下毒？高指出，可能被勒斃，屍體若存致命毒物，體表的蛆可能就不會出現。

高大成推測，祖孫3人屍體雖然被棉被蓋住，但明顯死亡多日已呈現腐爛長蛆，肌肉卻有腫脹狀況，死因研判有可能被勒斃，不過相驗後仍可確認被捆綁的部位以及體內有無出血情況。

至於3名死者屍體為何被裹棉被？高大成認為，90％就是熟人所為，可能因為擔心人死後，眼睛會直直看著你，或也可能擔心屍體發出屍臭味，才用棉被包裹屍體。

有外界質疑凶嫌為何找業者來清魚缸死魚的動機？是否凶嫌在下毒後，為湮滅證據，慌亂中把毒藥丟進魚缸，不小心把魚毒死？高大成回應，死者如果身體內有致命毒物，體表的蛆可能就不會出現，畢竟昆蟲也不敢吃有毒的身軀吧？

另警方懷疑業者來清魚缸死魚，當時3名死者可能就遭遇不測，高大成研判，凶嫌當天可能為借錢發生爭吵，應該借錢不成，發生口角衝突才痛下殺手，警方只要調出大樓監視器就可破案。