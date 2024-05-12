5月是報稅季，因為流年星曜影響，有些人容易在法律或稅務出錯，造成錢財的意外損失，紫微斗數老師姚本軍在臉書上分享，3生肖5月受到「耗星」天形星的影響，容易觸法或財務損失，必須格外注意，但另一方面，危機就是轉機，也可趁此時機，學習自我調節，提升個人素養。

▌生肖鼠

紫微斗數中的天形星在5月期間，停留在屬鼠的人身上，天形星象徵法律與規則，代表一種內在的秩序感，從事法律相關工作的人例如檢察官或律師，這段期間會有意外的工作表現，其專業知識與天賦可能得到強化，能接手大案件或在工作上達到新的高度。

對於一般人來說，天形星也可能帶來一些困擾，這段期間，將會面臨一些法律訴訟上的麻煩，通常代表粗心失誤而引起的紛爭，這些問題可能源於工作上的失神、筆誤，或由於心煩意亂而影響情緒，對小事失去耐心，甚至演變成暴躁的行為表現。這段期間，對於法律專業人士來說，是提升自我的好機會，對於其他人來說，則是學習自我調節，保持冷靜，提高細心度與耐心度等個人素養的時刻。

▌生肖龍

天形星在紫微斗數中屬於有法律和規則意義的星曜，當5月它進入屬龍的人財帛宮，將出現一些特殊的情形。一個主要的挑戰是，天形星可能使人變得堅持己見，高度自我，甚至一意孤行，這在處理錢財問題時尤其明顯，因為自己在數字上的疏忽，或處理錢財的方式與人引起紛爭，引發其他人的不滿或者意見相左。

在天形星進入財帛宮時，首要注意控制自己的固執，學習聆聽別人的意見，當面臨錢財問題時，可先徵詢專業人士建議，或與身邊的人討論，避免過於個人主觀；其次，要特別避免處理錢財過程粗心出錯，無論是簽署合約還是管理日常花費，都需要保持清醒的頭腦和細膩的注意力。

▌生肖蛇

在紫微斗數中屬蛇的人遇上耗星天形星經過，將有幾個明顯的象徵和意義，首先衝擊的是投資失利、財務問題，在書寫文字的時候，要留心數字換算與標點符號之間的關係，有時會發生粗心或不經意的錯誤，這個階段，你可能需要更謹慎處理和計畫財務安排，以避免不必要的損失。

屬蛇的人期間容易出錯，原因可能是連日勞累，以致心理和精神感到壓力而出狀況，也可能是遇到一些人際關係的問題，因為他人的誤解，或自我內心欲望與現實的矛盾，這種情況可能會導致情緒變得緊張，身心都會感到很疲憊。然而，這些挑戰也提供了自我挑戰和成長的機會，你可以把這些困境當做砥礪，更深入了解自己和挖掘自己的潛力。

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