要變天了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天晚上到明天鋒面通過後，將有一股東北季風南下，帶來微涼空氣，預報顯示北台灣明天晚上低溫下探16度，日夜溫差大很容易感冒，更直呼5月還能見到1字頭低溫，相當難得。

台灣颱風論壇今天在臉書發文，明天鋒面通過，東北季風南下，有機會帶來一些微涼空氣，歐、美模式預報皆顯示，北台灣夜間到清晨低溫有機會下探16～18度，中南部地區低溫大約20～22度，白天因為有太陽照射，溫暖舒適。根據歐洲數值模式的周三（15日）清晨溫度分布模擬，台北、宜蘭僅15度、新竹17度、台中19度。

台灣颱風論壇指出，明起要注意接下來的天氣變化，尤其溫差大很容易感冒。另外，已經5月了還能見到1字頭低溫，也算是相當難得。

氣象署也表示，鋒面接近，今下午各地降雨機率增加，有局部短暫陣雨或雷雨，尤其北部、宜花地區及中南部山區降雨明顯，有短延時強降雨。明天（13日）鋒面通過，各地仍有雷雨，但逐漸趨緩；東北季風影響，北台灣天氣稍涼，尤其入夜後低溫只有18到20度，感受較涼爽。周二（14日）東北季風影響，各地多雲到晴，北台灣天氣稍涼，周三（15日）東北季風減弱，北台灣氣溫回升。