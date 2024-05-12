新世代團體「Travis Japan」即將再度來台！今年初才剛結束日本全國巡演的他們，腳步絲毫沒有停滯，12日驚喜宣布舉行生涯首次的世界巡迴演唱會《Travis Japan World Tour 2024 Road to A》，前往包含台北在內的6個海外城市，與等候他們許久的歌迷相會。

由宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如惠留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗組成的7人男團Travis Japan，以充滿魅力的俐落舞蹈與緊抓流行的音樂風格而廣受好評。他們為了要實現去年作為漫博嘉賓訪台時，與歌迷們許下的專場約定，將在台北連唱兩場，喊話：「請大家一定要到現場支持我們喔！」。

擁有超強表演細胞的Travis Japan，首張專輯《Road To A》便象徵著他們自身對娛樂本質的追求，專輯名稱中的「A」正是「真實性」的縮寫，透過這張音樂作品，他們成功地向世界介紹了何謂「真正的Travis Japan」。

Travis Japan台北演唱會「Travis Japan World Tour 2024 Road to A」將在9月3日、9月4日於Zepp New Taipei開唱。主辦單位表示，為了讓歌迷有更多機會購票欣賞這場難得的演出，並防止不當搶票與高價轉售票券，本場門票將採用實名抽選，並分為兩階段銷售，5月20日至22日將開放登記，5月24日公開抽選結果。若抽選後仍有票券，則統一於6月1日中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售。