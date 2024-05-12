法師帶領副縣長與會眾禮佛足接花香。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

頭份市佛光山宏法社與慈濟苗栗園區，5月12日分別舉行佛誕節浴佛典禮，縣長鍾東錦與副縣長鄧桂菊分頭由法師帶領浴佛，虔誠禮佛足、接花香，感念佛恩、親恩、眾生恩並淨化人心，儀式莊嚴隆重。

今天適逢母親節，鍾東錦與鄧桂菊禮讚佛佗賜給大眾智慧、慈悲、善良的同時，也引領會眾感念母親的偉大，期待藉此擴大傳遞感恩與善良，奠定良善循環的基石，未來配合中央全力推動桃竹苗大矽谷計畫，打造苗栗成為一個幸福與快樂指數均高的城市。

每年農曆4月初8為佛誕節，又稱浴佛節，佛光山宏法社舉辦佛誕浴佛及母親節孝親活動；監寺妙林法師指出，事實上佛陀不需要我們為他盥沐淨身，而是社會大眾的心靈需藉助浴佛洗滌淨化自己的身、口、意，學習佛陀慈悲、智慧與包容的精神，扭轉五濁惡世為淨土，方為浴佛的真義。

縣長鍾東錦率同民政處長巫恒昭及科長賴木山參加浴佛節，還有立委邱鎮軍、縣議員徐功凡與陳永賢、蕭詠萱團隊幹部、議會機要秘書李文星及南庄鄉長羅春蓮等人出席，一起見證由宏法社監寺妙林法師等人，分別捐贈南庄鄉田美、東河及南埔國小購書基金共3萬元，以及捐助視覺障礙協會愛心基金2萬元，以行動弘揚佛佗的慈悲和善良，福利社會。

鍾東錦表示，今天是慶祝佛誕和母親節的重要日子，不僅要謹記母親的偉大，還要感念佛佗賜給大眾智慧、慈悲和善良，宏法社在中港溪地區做很多善事、幫助很多人，正是傳遞慈悲與善良的源頭，在佛佗與法師的開導下，有了一群人齊心行善，善良之路一定可以走得更長更遠。

而天下所有母親對子女的疼愛與親情，絕對無可替代；但他也忍不住為自己和所有的爸爸「抱屈」，詼諧地彈出一段「弦外之音」，直言時下母親節慶祝活動的規模，似乎都遠超過父親節，而且子女在必須抉擇的關鍵時刻，總是站在媽媽那邊，台下旋即笑聲四起。

與此同時，慈濟苗栗園區也同步舉行「讓我們與佛相遇」佛誕節浴佛大典，大批會眾一早即湧入園區，等候慶祝「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一系列活動。由於慈濟於九二一大地震過後，提供苗栗臨時組合屋當教室並援建多所學校，副縣長鄧桂菊特別率同縣府教育處長葉芯慧、民政處副處長林國竹、苗栗市長余文忠、造橋鄉長徐連斌及多位校長，出席浴佛大典表達感恩。

慈濟園區這場慶祝三節合一的系列活動，希望能帶給會眾感念佛恩、親恩及眾生恩，虔誠禮讚，尤其值此四大不調、國土危脆之際，可匯聚眾人善念，祈願社會祥和、天下無災。

浴佛大典由爐香讚莊嚴揭開序幕，緊接著是讚佛偈及獻燈、獻湯、獻花香禮敬諸佛，隨後再由法師與志工帶領會眾，分梯次虔誠禮佛足、接花香。主辦單位另外安排了親子奉茶與蔬食市集，在莊嚴的浴佛大典結束後，為會場增添不少溫馨與歡樂氣氛。