身揹五條通緝的林姓男子，在母親節前夕偷偷回林園外婆家探望，昨天（11日）深夜開車逆向進入單行道，被正在執行金融機構巡簽的林園派出所員警攔查。林男一度想以假身分脫身，經警一查發現，他就是該區法院屢屢送達文件不到的通緝犯，身揹5條通緝，立刻依法逮捕歸案。

林園派出所員警昨日深夜巡邏時，看見一台白色自小客逆向進入福興街，接著到郵局提款機領錢。員警見狀立即上前盤查，盤查過程中林男先是謊報其朋友的名字及證號，但員警發現照片樣子不像，警覺此人身分必定有問題。

林男當時表示，他長年在中部，特地回來林園老家探望外婆。員警想起，該轄區有一名法院屢屢送達文件不到的通緝犯，一查果然證實，眼前24歲的林男就是該名通緝犯，還身揹5條通緝。

原來，林男從去年3月份起因涉嫌2件詐欺、2件交通過失傷害、傷害等5件案件，分別被高雄、台中、基隆院檢發布通緝在逃，在基隆、台中等地活動藏匿。

員警值勤時碰巧截獲林男逆向開車，更機警戳破謊報假身份的伎倆，警方告知相關權利後，予以逮捕移送高雄地檢署歸案。