選手們大展身手。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

愛輪盃全國輪椅舞競技大賽。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣展夢圓關懷協會12日辦理「2024愛輪盃全國輪椅舞競技大賽暨國手選拔積分賽」，培訓並鼓勵身障朋友勇敢走出來，展現自信，活出精彩，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場為選手們加油鼓勵，為他們精湛的舞姿獻上熱情掌聲。

苗栗縣政府結合地方社團及團體，培訓青少年標準舞選手，將多元運動向下扎根，其中展夢圓關懷協會也為苗栗培訓的輪椅選手及青少年選手到全國各地參賽，同時加強對國際標準舞及國際輪椅舞蹈的認知及推廣。

今年愛輪盃全國輪椅舞競技大賽暨國手選拔積分賽共有93組隊伍參賽，苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗市長余文忠、縣議員禹耀東同時也是展夢圓協會理事長為選手加油打氣，並頒獎表揚得獎團隊，肯定他們發揮平日練習成果，舞出精彩的人生。

副縣長鄧桂菊表示，展夢圓關懷協會一路走來，不斷推展國標舞運動並且延伸到身障朋友一起參與國標，如此精湛的表演無形中激勵很多人，而輪椅舞蹈於2028年將納入身障奧運項目，苗栗縣積極推廣和培訓，鼓勵身障朋友們一起加入舞蹈行列，祝福大家都能找到自己的舞台，發光發熱，活出快樂且自信的人生。