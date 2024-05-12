西班牙網球天王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）預計今年參加生涯最後一次法國公開賽，但他在羅馬大師賽次輪遭到胡卡茲（Hubert Hurkacz）6-1、6-3直落二打敗，納達爾自覺狀況欠佳，導致兩周後的法網（5月27日）出賽存疑。「我今天感覺很糟，沒有打出我預期的狀態，有點難以預料，我過去兩年出賽不足，留下太多問號。」

這是「紅土之神」納達爾21年來在紅土場地輸最多的比賽（只拿4分），顯然他沒有回復足夠的競技狀態。37歲的納達爾因為臀傷，去年幾乎休養整季，最近幾周才重回賽場，他是法網史上最成功的選手（14次單打冠軍），

「我有兩個選擇，第一是說好吧，我沒準備好，我的狀態不夠好。另一個是接受我今天的狀態，然後在兩個星期之內以正確的方法改變。如你們所見，我現在還很迷惘，但我可以說心理上我還是想去羅蘭蓋洛斯球場全力一搏，肉體上我確實有困擾，但應該不足以阻止我參加網球生涯最重要的賽事。」

納達爾不願輕言放棄，他表示現在的身體難以承受法網的強度（男子大滿貫5戰3勝），但他會逐日檢視自己的心理狀況，「如果我自覺準備好了，我會試著到那裡繼續爭取我過去15年都在爭取的東西，即使現在看似不可能。」