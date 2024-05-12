夏天幾乎都會開冷氣降溫，從事冷氣安裝、清洗的專家「老柯」表示，使用冷氣要避免5個NG行為，包括開除溼功能、冷氣買了很少開、冷氣遙控器使用鹼性電池、為了省電開開關關、額外加裝濾網等，他建議最好不要使用除溼功能，會造成冷氣內部溼度過高，只要3個月就會累積大量黴菌，屆時恐要花大錢清洗。

老柯於YouTube頻道指出，冷氣除溼功能是幫助室內空間除溼，但開啟後反而會讓冷氣內部變得很溼，若安裝時排水做得不好，會導致水氣殘留，造成內部溼度過高；他根據過去的經驗表示，水氣殘留在冷氣內，只要3個月就會累積大量黴菌，因此建議最好不要使用除溼功能，會加速冷氣變髒，且開除溼的時間愈多，清洗冷氣的錢就花得愈多。

老柯表示，冷氣的原理和汽車電瓶一樣，若久久才使用一次，冷氣的電池就會沒電，因此要保持3個月開一次，設定最低溫度，讓壓縮機啟動，開10分鐘就可關閉，這樣電池就會適時充電。

老柯說，冷氣遙控器要避免使用鹼性電池，因這類型的電池過一段時間後會漏液體，造成遙控器損壞，不只是冷氣遙控器，舉凡需要遙控器的電器，都應避免使用鹼性電池；同時也要注意冷氣別開了又關、關了又開，每重新開一次冷氣，壓縮機運轉耗電量會大增，不僅無法省電費，還增加耗電量。

至於額外加裝濾網，老柯解釋，不少使用者會額外買冷氣濾網，增加過濾強度，但這會使冷氣無法呼吸，會變得更耗電、更容易髒。