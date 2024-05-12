挑炭古道一景。（火炎山生態教育館提供／李京昇苗栗傳真）

配合近來相思樹的黃花盛開，林業保育署新竹分署5月26日將在苗栗縣火炎山生態教育館，舉辦「三貓出遊去：挑炭憶相思」主題活動，由火炎山生態教育館的吉祥物三貓陛下，帶著大家到走訪三義淺山丘陵，隨著黃花的指引走進挑炭古道中，找尋相思樹的蹤跡，觀察相思樹並思考產業變遷後森林的不同面向。

林業保育署新竹分署指出，位於三義鄉地區的火炎山有壯闊美麗的礫岩惡地地景，卻因為其地質脆弱容易風化崩塌，能適應崩塌地向陽先驅樹種，成為了三義地區豐富的木材資源，其中相思樹為全台淺山常見的原生樹種，相思樹是早期重要的經濟樹種之一，因適應力強，生長迅速又能抗風抗旱，是保護水土的良好造林樹種。

又因材質堅硬、耐濕等優點，在臺灣早期常作為農具、鐵軌枕木、薪炭材等，其中相思木炭產業過去在苗栗尤為盛行，如今漫步在火炎山系周邊古道仍能發現殘留的炭窯遺跡。

林業保育署新竹分署表示，這次活動由三貓陛下帶領大家前往過去通霄鎮與三義鄉聯絡往來的重要古道—挑炭古道，通過實地踏查古樸懷舊的鵝卵石步道，認識相思樹與傳統木炭產業的古往今來，遙想過往的鄉土風情，活動即日起開放線上報名，名額限定25位。