范少勳12日現身信義區，出席機能服飾品牌活動擔任1日店長，人氣超夯的他，母親節工作也滿檔，忙完品牌活動，又要去對面信義威秀參加主演新片《我在這裡等你》的映後座談會，打算如何陪媽媽、老婆過母親節？他說希望能有更多時間在家陪太太跟媽媽吃飯，昨已有和家人一起吃飯，稱那種收工回家聚餐的感覺很溫暖。

至於母親節禮物，范少勳說他媽媽很被動、不太出門，所以送防曬外套情勒她出門走走，老婆則是讓她自己選禮物，但對方有選擇障礙，所以沒有給她選禮的期限，也沒特別限額，笑說：「不要太超過就好，她很貼心的。」范少勳也有祝乾媽「媽咪」郎祖筠母親節快樂，希望有空時能邀郎祖筠來家看他的女兒「小哺」。

范少勳母親節在工作中度過，幸昨已先陪家人吃飯慶祝。（鄧博仁攝）

范少勳近來星途扶搖直上，作品1部拍完又接1部，電影《我在這裡等你》熱映中、新戲《凶宅專賣店》又剛殺青，他說昨天第1次自己買票進戲院看《我在這裡等你》，大銀幕感受很棒，也蠻期待老婆看完電影的反應。