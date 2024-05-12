大陸杭州日前發生一起詐屍案件。有位村民帶狗散步發現草叢有一男子倒臥在那邊，狗狗去舔也沒反應，村民趕緊報警處理。警察、法醫獲報到場，結果這名男子只是因為酒醉才會昏迷沒反應。

綜合陸媒報導，該起事件發生於杭州餘杭區仁和街道九龍村，當時村裡的大爺散步遛狗時，他的狗跑到了一處草叢邊，不停地用鼻子嗅著，試圖用舌頭去舔舐什麼東西。大爺好奇地走過去查看，看到一個男子滿身泥土躺在草叢中，一動也不動，狗狗舔他都沒反應。

燕大伯嚇得不輕，趕緊報警大喊稱，「有個死人在草叢， 死了死了，不知道死了幾天了，我的狗去咬（舔）都沒反應！」

接到報警後，警方擔心是命案，立即調派了民警、法醫以及救護車急救醫生前往現場後，所有人驚呆了！因為該名「屍體」居然坐起來了，還站起來走了幾步，發現自己身邊全是警察的時候，男子也一臉錯愕。

警方立刻釐清事情真相，原來被誤以為「屍體」的男子是外地人，剛來杭州務工沒幾天，當天在大爺家附近閒逛，看到景色不錯，去附近小店買了零食和啤酒，沒想到不勝酒力睡著了，睡得太沉，才會讓人誤以為是「屍體」。

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