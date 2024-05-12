美國有2名孩子的家庭攝影師薇娜（Emily Wehner）拒絕在母親節當天和祖母、母親共度、歡慶母親節，因為她認為這是屬於「母親」的日子。她提到自己為人母第一年的母親節忙於安排拜訪祖父母，明明自己也是母親，卻完全沒有享受到，讓她相當傷心。她的理由引發網友正反論戰，有網友直接砲轟她自私。

《紐約郵報》（New York Post）報導，美國印第安那州家庭攝影師薇娜日前拍攝TikTok短影片，影片開頭便強調：「（母親節）是母親的日子，不是阿嬤的日子。」

她回憶自己當媽後的第一個母親節，一整天都在忙著張羅回祖父母家慶祝，讓她後來相當「傷心」，因為明明自己也是母親，卻什麼也沒享受到，她從此下定決心「再也不要這樣過」，母親節要讓自己好好過，她和自己的母親也達成了這樣的共識。

薇娜表示，後續每年母親節她都會提前規劃，例如和丈夫及孩子們一起享受早午餐，回家進行園藝活動，然後閱讀一些書、做腿部護膚，全家人再一起享受慵懶的晚餐。

她說她也和丈夫達成共識，在其他天分別拜訪母親及婆婆，一起慶祝母親節，父親節時也是如此，會在父親節之外挑選其他天拜訪公公及自己的父親慶祝。

薇娜坦言自己的理論可能會激怒不少人，「但這是我想做的，我劃出界線，我現在也是母親，所以我要按照我想要的方式度過這一天」。

薇娜的影片公開2周來已吸引超過240萬人次觀看，超過7600則留言，她的言論確實引發網友激烈論戰，有網友重砲轟她「自私」，要她等著看小孩大了會不會也這樣對她。

也有網友驚訝原來現在許多人已不在母親節時家庭聚會，一起慶祝節日；也有網友提醒她要飲水思源：「我們必須記住，因為有她們，我們才會在這裡。」

不過也有女網友心有戚戚焉，哀嘆當媽三年了，每年母親節都忙著為母親及婆婆慶祝，「我自己還沒慶祝過」。